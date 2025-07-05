В городе Конаев стартовал один из самых ярких спортивных событий лета — OCEANMAN Kazakhstan-2025, передает BAQ.KZ. В этом году международный турнир объединил более 2000 пловцов из 18 стран, включая Индию, ОАЭ, Францию, Кувейт, Италию, Великобританию, Германию и другие. Вместе с болельщиками на берегу Капшагайского водохранилища собрались свыше 3000 человек.

"Четвертый год подряд мы принимаем это международное соревнование. Такие старты не только способствуют развитию массового спорта, но и продвигают Казахстан как туристическое направление. Уверен, что участники увезут с собой яркие впечатления и желание вернуться", — отметил аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Участники соревнуются в пяти дистанциях:

OCEANMAN 10 км – 300 спортсменов

HALF OCEANMAN 5 км – 400

SPRINT 2 км – 800

OCEANKIDS (500 м) – 500

OCEANTEAM (эстафета 3×500 м) – 90 команд

Для всех уровней подготовки предусмотрены свои дистанции — от профессионалов до любителей. Отмечается, что победители казахстанского этапа получат путевку на мировой финал, который пройдет в декабре в Дубае.

Особое внимание в этом году уделено категории INSPIRATION — 15 детей с особыми потребностями приняли участие в заплывах 6 июля в сопровождении опытных наставников и под опекой меценатов из разных регионов Казахстана. За безопасностью всех участников следят спасательные службы: 22 плавсредства, 4 лодки МЧС, волонтеры и пункты питания на маршрутах.

Первые заплывы на 10 и 5 км уже прошли. Во второй день соревнований пловцов ждали дистанции SPRINT, OCEANKIDS и OCEANTEAM.