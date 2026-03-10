  • Главная
Более 21 тысячи казахстанцев получили специальные социальные выплаты за работу во вредных условиях

Для защиты прав работников Министерство труда предлагает внести изменения в Социальный кодекс.

На аппаратном совещании под председательством министра труда и социальной защиты населения РК Аскарбека Ертаева рассмотрели вопросы назначения специальных социальных выплат (ССВ) казахстанцам, работавшим во вредных условиях. Также обсуждались проблемные вопросы, с которыми сталкиваются получатели этой меры поддержки, передаёт BAQ.kz.

Как сообщил председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Илья Скуб, по состоянию на начало марта 2026 года специальные социальные выплаты назначены более чем 21 тысяче работников.

Мера поддержки действует с 1 января 2024 года и предназначена для граждан старше 55 лет, которые длительное время работали во вредных условиях труда и прекратили такую работу.

"По состоянию на начало марта текущего года выплаты назначены более чем 21 тысяче работников", - сообщил Илья Скуб.

Вместе с тем в ходе совещания были обозначены проблемы, с которыми сталкиваются получатели выплат. Среди них - задолженности работодателей по своей части выплат, отсутствие договоров страхования при увольнении или переводе работников, а также длительное ожидание заключения договоров со страховыми компаниями.

Для защиты прав работников Министерство труда предлагает внести изменения в Социальный кодекс. В частности, планируется наделить государственные инспекции труда полномочиями проверять задолженности предприятий по специальным социальным выплатам.

Кроме того, предлагается установить более строгую ответственность работодателей за своевременность перечисления средств.

По итогам совещания министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев поручил профильным подразделениям уделить особое внимание решению проблемных вопросов.

"Решение проблемных вопросов по выплатам ССВ взято на особый контроль", - отметил министр.

Специальные социальные выплаты для работников, занятых во вредных условиях труда, были введены в Казахстане с 1 января 2024 года. Выплаты предоставляются гражданам старше 55 лет при условии прекращения ими работы во вредных условиях. Мера направлена на поддержку работников, чье здоровье может ухудшаться из-за длительного воздействия вредных факторов на производстве.

