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Более 2,2 тысячи мигрантов прибыли на Канарские острова Испании за два дня

Испанские спасатели оказали помощь пассажирам 14 лодок, большинство из них достигли острова Эль-Йерро.

15 Ноября 2026, 20:29
АВТОР
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Associated Press 15 Ноября 2026, 20:29
15 Ноября 2026, 20:29
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Фото: Associated Press

Около 2,2 тысячи мигрантов прибыли на лодках на Канарские острова Испании за последние двое суток. Об этом сообщила Испанская служба морского спасения и безопасности.

По данным Associated Press, помощь оказали 1324 мигрантам, находившимся на 14 лодках. Большинство из них прибыли на остров Эль-Йерро. Этот показатель приблизился к суточному рекорду на данном маршруте: 7 ноября 2020 года спасатели оказали помощь 1461 человеку.

Канарский архипелаг у северо-западного побережья Африки остается одним из основных маршрутов нелегальной миграции в Испанию. Большинство прибывающих — выходцы из стран Западной Африки, которые пересекают Атлантический океан на небольших и зачастую ветхих судах.

Согласно данным Министерства внутренних дел Испании, с января по конец октября текущего года морским путем в страну прибыли более 28 тысяч человек. Из них свыше 13 тысяч достигли Канарских островов.

Атлантический маршрут между Западной Африкой и Канарским архипелагом считается одним из наиболее опасных в мире. Ближайшая точка африканского побережья находится примерно в 105 километрах от островов. Однако мигранты нередко выбирают более длинные пути, чтобы избежать встречи с пограничниками.

Путешествие может занимать несколько дней или даже недель. Основным пунктом отправления остается Мавритания.

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