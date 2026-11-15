Более 2,2 тысячи мигрантов прибыли на Канарские острова Испании за два дня

Около 2,2 тысячи мигрантов прибыли на лодках на Канарские острова Испании за последние двое суток. Об этом сообщила Испанская служба морского спасения и безопасности.

По данным Associated Press, помощь оказали 1324 мигрантам, находившимся на 14 лодках. Большинство из них прибыли на остров Эль-Йерро. Этот показатель приблизился к суточному рекорду на данном маршруте: 7 ноября 2020 года спасатели оказали помощь 1461 человеку.

Канарский архипелаг у северо-западного побережья Африки остается одним из основных маршрутов нелегальной миграции в Испанию. Большинство прибывающих — выходцы из стран Западной Африки, которые пересекают Атлантический океан на небольших и зачастую ветхих судах.

Согласно данным Министерства внутренних дел Испании, с января по конец октября текущего года морским путем в страну прибыли более 28 тысяч человек. Из них свыше 13 тысяч достигли Канарских островов.

Атлантический маршрут между Западной Африкой и Канарским архипелагом считается одним из наиболее опасных в мире. Ближайшая точка африканского побережья находится примерно в 105 километрах от островов. Однако мигранты нередко выбирают более длинные пути, чтобы избежать встречи с пограничниками.

Путешествие может занимать несколько дней или даже недель. Основным пунктом отправления остается Мавритания.