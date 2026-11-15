Более 2,2 тысячи мигрантов прибыли на Канарские острова Испании за два дня
Испанские спасатели оказали помощь пассажирам 14 лодок, большинство из них достигли острова Эль-Йерро.
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Около 2,2 тысячи мигрантов прибыли на лодках на Канарские острова Испании за последние двое суток. Об этом сообщила Испанская служба морского спасения и безопасности.
По данным Associated Press, помощь оказали 1324 мигрантам, находившимся на 14 лодках. Большинство из них прибыли на остров Эль-Йерро. Этот показатель приблизился к суточному рекорду на данном маршруте: 7 ноября 2020 года спасатели оказали помощь 1461 человеку.
Канарский архипелаг у северо-западного побережья Африки остается одним из основных маршрутов нелегальной миграции в Испанию. Большинство прибывающих — выходцы из стран Западной Африки, которые пересекают Атлантический океан на небольших и зачастую ветхих судах.
Согласно данным Министерства внутренних дел Испании, с января по конец октября текущего года морским путем в страну прибыли более 28 тысяч человек. Из них свыше 13 тысяч достигли Канарских островов.
Атлантический маршрут между Западной Африкой и Канарским архипелагом считается одним из наиболее опасных в мире. Ближайшая точка африканского побережья находится примерно в 105 километрах от островов. Однако мигранты нередко выбирают более длинные пути, чтобы избежать встречи с пограничниками.
Путешествие может занимать несколько дней или даже недель. Основным пунктом отправления остается Мавритания.
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