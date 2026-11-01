Более 23 тысяч пенсионеров Астаны посещают Центр активного долголетия

В Астане более 23 тысяч пенсионеров зарегистрированы в Центре активного долголетия, где для граждан старшего поколения созданы условия для поддержания здоровья, обучения, творчества и активного досуга. Ежедневно шесть районных отделений Центра посещают свыше 2,5 тысячи человек.

Сегодня в Центре на постоянной основе работают кружки и секции по 20 направлениям, а также более 30 клубов по интересам. Все занятия для пенсионеров проводятся бесплатно.

С начала 2026 года в Центре зарегистрировались и начали получать услуги 4 367 пенсионеров. Всего среди зарегистрированных граждан 13 367 человек в возрасте до 70 лет, 8 719 человек – от 70 до 80 лет и 975 человек – старше 80 лет.

"Особое внимание в Центре уделяется поддержанию физического и эмоционального здоровья пожилых людей. Для этого организованы спортивно-оздоровительные занятия, работают сенсорная комната для эмоциональной разгрузки, кабинеты физиотерапии и релаксации. Пенсионеры также могут заниматься цигун, кунг-фу, танцами, волейболом и настольным теннисом", - отметили в минтруда.

Для желающих приобрести новые знания и навыки предусмотрены курсы компьютерной грамотности и изучения иностранных языков. Кроме того, проводятся занятия по повышению правовой и финансовой грамотности, которые помогают гражданам старшего поколения увереннее пользоваться современными технологиями и ориентироваться в повседневных вопросах.

Широкие возможности созданы и для творческой самореализации. Пенсионеры могут посещать клубы чтения и поэзии, хора и вокала, обучаться игре на домбре и гитаре, участвовать в оркестре домбристов, заниматься рукоделием, ковроткачеством, шитьем и другими видами творчества.

В Центре также действуют клубы «Интеллектуальные игры», «Серебряные волонтеры», «Тіл шаңырағы», «Бабушки 80+», «Показ моделей одежды» и другие объединения, позволяющие пожилым людям находить единомышленников, развивать свои способности и участвовать в общественной жизни.

Наибольшую активность среди посетителей районных отделений проявляют женщины пенсионного возраста. Особой популярностью пользуются творческие и прикладные занятия. Так, трудовую терапию посетили 746 человек, занятия по основам шитья – 162 человека, арт-терапию – 304 человека.

Деятельность Центра направлена не только на организацию досуга, но и на расширение возможностей для общения, сохранения социальной активности и освоения новых навыков. Участие в кружках и клубах помогает пожилым гражданам оставаться вовлеченными в общественную жизнь, находить новые увлечения и проводить время с пользой.

В настоящее время отделения Центра активного долголетия функционируют в шести районах Астаны.

Центр активного долголетия приглашает пенсионеров столицы бесплатно посещать кружки, спортивно-оздоровительные секции, образовательные курсы и клубы по интересам. Каждый желающий может выбрать занятия в соответствии со своими интересами и возможностями.

Активное долголетие – это возможность продолжать учиться, развиваться, общаться и вести насыщенную жизнь независимо от возраста.