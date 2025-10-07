С начала текущего года в Казахстане выявлены 81 группа по обналичиванию средств с оборотом 24 млрд тенге. Прекращена деятельность 130 криптообменников, задействованных в схемах отмывания преступных доходов, а арестованы виртуальные активы на 16,7 млн долларов, передает BAQ.kz.

На брифинге заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов сообщил, что также ликвидированы 18 подпольных цехов по изготовлению табачной и алкогольной продукции, изъяты вейпы на 12 млрд тенге, пресечен нелегальный вывоз нефтепродуктов на 17 млрд тенге и нейтрализованы 62 подпольных игорных заведения, включая 11 онлайн-казино.

"Несмотря на достигнутые результаты, сохраняются отдельные риски, требующие комплексной межведомственной проработки. Значительная часть финансовых нарушений связана с деятельностью фиктивных компаний. За последние три года органами госдоходов аннулирована регистрация 3,6 тыс. таких организаций. Через них проведено свыше 30 тыс. мнимых сделок на 280 млрд тенге. Совместно с Минюстом и Министерством искусственного интеллекта разработан проект изменений в правила регистрации юрлиц с усиленной проверкой учредителей и руководителей по критериям риска", — подчеркнул Бижанов.

Он также рассказал о мерах по минимизации рисков обналичивания через банкоматы.