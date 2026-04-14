Более 25 компаний Канады заинтересовались рынком Казахстана
Отношения между Казахстаном и Онтарио развиваются активно.
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров посетил с рабочим визитом Торонто, передает BAQ.kz.
В рамках поездки он принял участие в круглом столе и провёл ряд встреч с представителями правительства провинции Онтарио и канадского бизнеса.
Круглый стол прошёл под сопредседательством Алибека Куантырова и заместителя министра экономического развития, создания рабочих мест и торговли Онтарио Сюзанны Скиннер.
Темой встречи стали «Новые возможности казахстанско-канадского сотрудничества между отраслями экономики». В мероприятии участвовали более 25 компаний из Канады, которые заинтересованы в партнёрстве с Казахстаном.
На встрече Куантыров рассказал об основных экономических показателях Казахстана и представил инвестиционные возможности страны. Особое внимание он уделил развитию Казахстана как транспортно-логистического центра в регионе. Канадские компании проявили интерес к рынку Казахстана, отметив стабильный экономический рост и развитие технологий.
Также состоялась встреча с министром экономического развития, создания рабочих мест и торговли провинции Онтарио Виктором Федели. Стороны обсудили текущее сотрудничество и отметили, что отношения между Казахстаном и Онтарио развиваются активно.
Казахстанская сторона положительно оценила результаты бизнес-миссии Онтарио в Астану в 2025 году и пригласила Виктора Федели посетить Казахстан с визитом.
Кроме того, Алибек Куантыров провёл отдельные встречи с рядом канадских компаний. По итогам визита стороны подтвердили взаимный интерес к расширению торговли и запуску совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики.
