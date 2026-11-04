Более 25 млрд тенге инвестиций направят на развитие рыбного хозяйства Атырауской области

Министерство сельского хозяйства принимает комплексные меры по развитию рыбного хозяйства, наращиванию объемов товарного рыбоводства, модернизации перерабатывающих мощностей и сохранению рыбных ресурсов. Одним из регионов, где активно реализуются эти задачи, является Атырауская область.

В регионе последовательно наращивается производственный потенциал рыбного хозяйства. До 2030 года планируется реализовать восемь крупных инвестиционных проектов общей стоимостью более 25 млрд тенге. Их запуск позволит увеличить объемы выращивания товарной рыбы, расширить производственные мощности, создать новые рабочие места и обеспечить выпуск широкого ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью.

Одним из наиболее масштабных проектов станет модернизация рыбоперерабатывающего завода «Шортанбай» в Курмангазинском районе. Объем инвестиций превышает 12 млрд тенге. В настоящее время начато строительство 11 новых объектов.

Проект предусматривает создание современного производственного комплекса с цехами по приемке, заморозке, засолке, копчению и консервированию рыбы, а также производству икры и филе. Кроме того, предусмотрен механический ремонтный цех. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 200 видов продукции.

Модернизация завода позволит увеличить объемы переработки, расширить ассортимент готовой продукции, повысить глубину переработки сырья и укрепить позиции отечественных производителей.

Наряду с развитием перерабатывающей инфраструктуры принимаются меры по увеличению объемов товарного рыбоводства. К 2030 году в Атырауской области этот показатель планируется довести до 2,6 тыс. тонн.

За девять месяцев текущего года в регионе переработано около 7 тыс. тонн рыбы.

Важным направлением государственной политики остается сохранение и воспроизводство рыбных ресурсов. В текущем году в реку Жайык выпущено около 4 млн мальков осетровых видов рыб. Одновременно усилена работа по противодействию браконьерству. С начала года выявлено 2,4 тыс. нарушений, 168 дел направлены на рассмотрение в суд.

Также оказывается поддержка деятельности рыбопромысловых кооперативов. В текущем году 16 кооперативам выделены лимиты на вылов порядка 16 тыс. тонн рыбы, из которых на сегодняшний день освоено 44%.

Атырауская область занимает особое место в рыбной отрасли страны: на ее долю приходится 31% общереспубликанского объема вылова рыбы.

Реализация намеченных проектов позволит укрепить производственный потенциал региона, расширить выпуск отечественной рыбной продукции и повысить конкурентоспособность казахстанских производителей.