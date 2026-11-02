Казахстан и Китай обсуждают создание фонда на $200 млн для развития транспортного маршрута

Казахстан и Китай прорабатывают создание совместного инвестиционного фонда объемом до 200 млн долларов для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Деньги предполагается направлять на проекты, связанные с развитием транспортной инфраструктуры. В дальнейшем размер фонда может быть увеличен.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор, связывает Китай с европейскими рынками через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию. Развитие маршрута должно позволить перевозить больше грузов и сократить время их доставки.

Вопрос создания фонда обсудили заместитель Премьер-министра, министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин и министр финансов Китая Лань Фоань на полях второго Тянь-Шаньского форума по экономическому сотрудничеству в Центральной Азии, который проходит 2–3 ноября в Алматы.

Инициативу Казахстан предложил в июле 2026 года во время встречи глав двух государств в Шанхае. Сейчас речь идет о подготовке финансового механизма. Окончательный размер фонда и сроки его запуска еще предстоит согласовать.

Серик Жумангарин предложил определить финансовые организации двух стран, которые займутся подготовкой условий его работы.

«Для перехода от договоренностей к практическому финансированию проектов необходимо сформировать целостную казахско-китайскую финансовую архитектуру. Сегодня у нас создаются несколько взаимодополняющих механизмов, каждый из которых должен решать конкретные задачи», – заявил вице-премьер.

Откуда планируют привлекать деньги

Казахстан и Китай прорабатывают три направления финансирования совместных проектов.

Первое связано с Kazakh Invest Fund, в котором предполагается участие Silk Road Finance Corporation.

Второе предусматривает создание казахско-китайского фонда прямых инвестиций с участием национального инвестиционного холдинга «Байтерек» и Silk Road Fund. Предварительный целевой размер этого фонда составляет до 200 млн долларов.

Третье направление касается кредитования и страхования крупных проектов. К этой работе предполагается привлечь «Байтерек», Банк развития Казахстана, China Development Bank, China EximBank, Bank of China, ICBC, Sinosure и другие финансовые организации.

Проще говоря, для реализации инфраструктурных проектов рассматривают разные источники средств. Одни организации смогут предоставлять долгосрочные кредиты, другие участвовать в капитале проектов или предоставлять страхование и гарантии.

Почему предлагают единый механизм финансирования

Сейчас Серик Жумангарин предлагает объединить действующие и создаваемые инструменты через единое казахско-китайское окно проектного финансирования и страхования.

Речь идет о механизме, который позволит согласовывать разные формы финансовой поддержки для одного проекта без создания новой организации.

«Предлагаю объединить действующие и создаваемые механизмы через единое казахско-китайское «окно» проектного финансирования и страхования без учреждения новой организации. Это позволит формировать по каждому приоритетному проекту комплексный финансовый пакет, включающий долгосрочное кредитование, страховое покрытие, гарантии, финансирование в юанях и при необходимости долевое участие», – отметил вице-премьер.

Предполагается, что такой подход поможет сократить сроки подготовки и согласования крупных инвестиционных проектов. Для каждого из них можно будет подобрать сочетание кредитов, гарантий, страхования и прямых инвестиций.

Что будет дальше

Для проверки предложенной схемы планируется выбрать несколько пилотных проектов. Их будут сопровождать на всех этапах, начиная с принятия инвестиционного решения и заканчивая окончательным согласованием финансирования.

Это позволит определить, какие процедуры и требования задерживают запуск инфраструктурных объектов.

Отдельно министры обсудили расширение сотрудничества с Экспортно-импортным банком Китая. Сейчас стороны прорабатывают ряд проектов в сфере транспортной и коммунальной инфраструктуры Казахстана.

Создание совместного фонда и единого механизма финансирования пока находится на стадии проработки. Следующим этапом станет определение ответственных финансовых организаций и согласование условий их взаимодействия.