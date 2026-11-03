«После такого руки опускаются»: хирург из Актау рассказал о нападении

Хирург приёмного отделения Мангистауской областной детской больницы Канат Исмаил прокомментировал нападение отца пациента и обвинения в том, что ранее он якобы не смог вовремя диагностировать у ребёнка аппендицит. Свою позицию врач изложил в интервью блогеру Азамату Сарсенбаеву.

По словам медика, впервые мальчик поступил в больницу 19 октября в 16:51 — за 15 минут до окончания его смены. Хирург утверждает, что осмотрел ребёнка, назначил необходимые обследования и передал пациента следующей дежурной бригаде.

Меня обвиняют в том, что я не диагностировал аппендицит, хотя этого ребёнка я видел всего около 15 минут, — заявил Исмаил.

Он также опроверг утверждения о том, что участвовал в последующей операции ребёнка. По словам врача, после первичного осмотра он больше не занимался этим пациентом. О повторном обращении семьи в больницу хирург рассказал отдельно. К тому времени ребёнок уже перенёс операцию. Медик утверждает, что во время нового визита обследования провели в течение получаса, однако, когда он собирался объяснить ситуацию отцу мальчика, тот набросился на него.

Я с ним не конфликтовал и не ругался, — подчеркнул врач.

Исмаил заявил, что действия медперсонала соответствовали медицинским протоколам. Он также объяснил, что не каждый случай боли в животе требует немедленной операции: сначала необходимо провести обследование и установить показания к хирургическому вмешательству.

При этом произошедшее серьёзно повлияло на его отношение к работе.

Очень горько осознавать, что твой труд и знания одним ударом перечёркивают. Мы здесь работаем днём и ночью, порой сутками. Детей много, все болеют, и мы стараемся каждому помочь. Но после такого негативного отношения уже руки опускаются. Как после этого работать и смотреть людям в глаза? — поделился хирург.

Напомним, ранее отец ребёнка объяснил нападение предшествующим конфликтом. По его словам, врач встретил его с усмешкой и, как показалось мужчине, дал понять, что может отказаться осматривать мальчика.

В больнице провели внутреннее расследование и не выявили в действиях врача провокаций или пренебрежительного отношения к пациенту. После нападения мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.