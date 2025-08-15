15 августа 2025 года Глава государства подписал Указ о награждении государственных наград за выдающиеся достижения в сфере образования и особые заслуги перед Республикой Казахстан, передает BAQ.kz.

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" присвоено пяти педагогам из Алматы, Усть-Каменогорска, Петропавловска и области Жетісу:

Байсариновой Раушан Алтыбаевне – учителю КГУ "Областная специализированная школа-гимназия-интернат для одаренных детей имени Жамбыла", город Усть-Каменогорск;

Даутовой Светлане Кадировне – учителю КГУ "Школа-гимназия № 59" управления образования, город Алматы;

Испановой Ляззат Саркытбаевне – директору средней школы, Каратальский район области Жетісу;

Кудайбергеновой Айсулу Сайлавхановне – учителю КГУ "Школа-гимназия № 176" управления образования, город Алматы;

Аблемовой Шолпан Бакытовне – учителю КГУ "Средняя школа № 4", город Петропавловск;

Орденом "Құрмет" отмечены 10 учителей и мастеров производственного обучения, работающих в Назарбаев Интеллектуальных школах, общеобразовательных учреждениях и колледжах в разных регионах страны:

Абишева Шолпан Шарипбаевна – учитель филиала "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления", город Алматы;

Абуева Раушан Бакировна – учитель КГУ "Школа-гимназия Сарыкемер", Байзакский район Жамбылской области;

Даурыкбаева Шуга Амангельдиевна – учитель филиала "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления", город Караганда;

Гуль Муаммер – учитель ТОО "Eurasian International School" Nurorda Almaty", город Алматы;

Жайрбаева Рысжан Сагдолдина – учитель филиала "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления", город Астана;

Колдашева Оксана Владимировна – учитель КГУ "Школа-лицей № 8 для одаренных детей", город Павлодар;

Имашпаева Гульжайна Ашановна – учитель филиала "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления", город Усть-Каменогорск;

Рахимова Гульнар Мизинбаевна – заместитель директора ГКП "Гимназия № 6", город Астана;

Степанова Елена Александровна – мастер производственного обучения КГКП "Колледж архитектуры

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены восемь педагогов:

Айтлеуов Нуртас Абдуаитович – учитель КГУ "Общеобразовательная школа № 4 имени Ж.Баласагуна", Келесский район Туркестанской области;

Абенова Ляззат Утегеновна – учитель КГУ "Школа-лицей информационных технологий № 3 имени С. Толыбекова", Кызылординская область;

Курмашев Абзал Назымбекович – учитель КГУ "Лицей-интернат "Білім-инновация", город Кокшетау;

Альмишева Ляззат Шайзаевна – учитель КГУ "Общеобразовательная школа № 3", город Жезказган;

Король Алла Васильевна – мастер производственного обучения ГКП "Колледж общественного питания и сервиса", город Астана;

Нажиметова Зухра Таировна – учитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 34 имени Гагарина", город Шымкент;

Рахимова Эльмира Ерсалимовна – учитель КГУ "Школа-лицей № 1", город Костанай;

Сабитов Аян Баянбекович – заместитель директора и учитель КГУ "Актюбинский областной специализированный лицей-интернат "Білім-инновация" для одаренных юношей", Актюбинская область;

а медалью "Шапағат" — трое:

Нұрмағанбетов Ербол Зермұханбетұлы – учитель КГУ "Специализированный лицей-интернат "Білім-инновация", город Алматы;

Абишева Рысгуль Токеновна – учитель КГУ "Казахская школа-гимназия № 10", Аягозский район области Абай;

Бахдаулетұлы Ибраһим – учитель КГУ "№ 1 лицей-интернат "Білім-инновация", Атырауская область.

Президент подчеркнул, что труд учителей — это вклад в будущее Казахстана, и отметил высокий профессионализм и преданность делу награжденных.