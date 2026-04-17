В Алматы планируют создать площадку для утилизации строительных отходов

В Алматы под председательством акима города Дархана Сатыбалды прошло заседание Межведомственного совета по вопросам экологии, на котором обсудили меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду, передает BAQ.KZ.

Одной из ключевых инициатив стало рассмотрение проекта по размещению в Алматинской области специализированной площадки для централизованного складирования и утилизации строительных отходов. Ожидается, что это позволит упорядочить их обращение, сократить количество стихийных свалок и снизить нагрузку на экологию региона.

В ходе заседания было отмечено, что качество воздуха в Алматы остаётся одной из самых острых экологических проблем, требующих комплексных и долгосрочных решений. В связи с этим поручено усилить контроль за соблюдением экологических требований в строительной отрасли, а также ужесточить регулирование обращения со строительными отходами.

Кроме того, планируется цифровизация всех участников строительного сектора. Это позволит обеспечить прозрачность процессов, вести точный учёт объёмов отходов и повысить эффективность контроля.

Особое внимание уделено соблюдению экологических норм на стройплощадках. В числе обязательных требований — регулярное увлажнение территорий и применение мер по снижению пылеобразования, что должно уменьшить вклад строительного сектора в загрязнение воздуха.

Отдельно рассмотрен вопрос использования угля в городской среде. Власти прорабатывают меры по ограничению его ввоза в Алматы, включая возможность полного запрета и вынос точек реализации за пределы города.

Принятые и обсуждаемые меры направлены на поэтапное улучшение экологической ситуации, снижение уровня загрязнения воздуха и формирование устойчивой системы управления отходами и топливными ресурсами.