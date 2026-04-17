Порывы и транспортный коллапс: В Костанае ищут миллиарды на переделку дорожной инфраструктуры

В Костанае обозначились серьезные проблемы с дорожно-транспортной сетью и коммуникациями. На этот раз речь о переделке целого микрорайона, магистральной улицы и строительстве нового путепровода. На этих трех главных объектах в этом году сосредоточено основное внимание властей. Проблемы настолько глобальные, что требуют не только миллиардных вложений, но и значительной корректировки технической документации. В связи с чем решения по ним откладываются уже не первый год. За это время коммуникации изнашиваются сильнее, асфальт стареет, а недовольство горожан усиливается.

Не дороги, а проезды

Впервые о масштабной проблеме при строительстве дорог в новом микрорайоне Береке стало известно почти два года назад. Летом 2024 года аким Костаная заявил о полной остановки реализации проекта по строительству домов в активно разрастающемся районе города. Этот район на северо-западе Костаная энергично начал застраиваться в 2020 году по инициативе местного подрядчика ТОО "БК-Строй". На счету компании огромное количество построенных многоэтажных домов разного класса комфортности. Пустующая часть на окраине северо-запада была выбрала частником в связи с тем, что разрастаться городу, по сути, было некуда. Позже дома в этом районе начали возводить и в рамках государственного финансирования.

Однако, как уверяют старожилы, в советское время в этом месте дома не возводили, потому что местность топили талые воды, а рядом располагался дизельный завод, вместо которого теперь работает автомобильная строительная компания. Тем не менее застройку нового микрорайона власти города утвердили. Причем, довольно объемную - на 78 высотных домов с парковками, детскими площадками, школами и садиками. Но уже спустя несколько лет первые новоселы начали бить тревогу: затянувшееся благоустройство площадок и газонов, грязь во дворах и узкие дороги не давали им покоя.

Недавно власти Костаная официально признали, что проезды в новом микрорайоне катастрофически малы. И пообещали, что в этом году проблема узких проездов в Береке решится, чего бы это ни стоило, но пока не решилась.

"Конечно это большая проблема для нас! Сейчас все либо на своих машинах, либо на такси, плюс доставщики. Разъехаться не могут. Вечные крики, споры, аварийные ситуации", - жалуется житель района Береке Кайрат Амангельдинов.

"Так это же еще и нагрузка на асфальт. Пока власти его начнут переделывать, он в таком состоянии будет, что никаких денег не хватит", - добавляет другой житель Аскар.

Был миллиард, стало два

Средства для переделки всей дорожно-транспортной инфраструктуры локального микрорайона требуются огромные. Если еще два года назад речь шла примерно об 1 млрд тенге, то в этом году в акимате цифру удвоили.

По данным отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная, согласно новому проекту, часть улиц в микрорайоне расширят с 4-х до 6-ти метров, а часть - с 7-ми до 14-ти.

"На два метра расширим те проезды, рядом с которыми уже дома и вся инфраструктура выстроена. Там, где домов нет и есть возможность для большого расширения, расстояние увеличим в два раза", - отметили в отделе ЖКХ города.

Проектировщик не местный, проектом занимается столичное архитектурное ТОО «Колдау». Еще на стадии общественных слушаний оно предлагало сделать в Береке трехполосное движение вместо четырехполосного. Но за счет чего будут расширять существующие проезды?

«В отделе архитектуры города этого проекта нет. Им занимается отдел строительства. Там можете узнать, за счет чего расширят улицы», - сообщила специалист отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Кунсулу Жиеншиева.

В отделе строительства акимата Костаная сообщили, что расширять дороги планируют частично за счет газонов и тротуаров.

«Но в целом там место позволяет расширить существующие проезды на два метра. Проект есть, в нем все учтено», - отметила заместитель руководителя отдела строительства Тамара Данильчук.

Правда, как это будет происходить на практике и сколько зелени пострадает – не уточнила. Помимо этого, в Береке запланированы строительство новых парковочных мест и разработка нового проекта по выезду из микрорайона на магистральную улицу имени Камшат Доненбаевой.

Власти Костаная вновь обещают, что все работы закончат в этом году. Но, судя по масштабу переделок, верится в это с трудом. Ведь расширение улиц потребует переноса коммуникаций, а это значит: работ будет в два раза больше. К тому же, проект по расширению улиц в Береке пока не утвержден государственной экспертизой. И точных сроков начала переделок никто не называет.

Многострадальная улица Баймагамбетова

Еще один проблемный дорожный проект, который не могут решить несколько лет - реконструкция улицы Баймагамбетова в границах улиц Фролова и пр. Назарбаева.

Общая протяженность участка 2,4 км и проходит он через самый центр города. Основная беда этого отрезка - изношенные сети. Коммунальные аварии здесь случаются чаще, чем на других. В зимнее время фиксируется до 50 порывов на разных сетях, что в разы превышает количество в других района. В ГКП "Костанай-Су" и ГКП "КТЭК" - двух главных водо- и теплоснабжающих предприятиях города - не раз заявляли, что трубы в этой части Баймагамбетова лежат по 60-70 лет. В то время, как средний срок их эксплуатации не превышает 25 лет.

Фото: Аскар Кенжетаев.

Все коммуникации расположены под землей, поэтому для устранения аварий приходится регулярно вскрывать асфальт. Проект на обновление многострадального отрезка улицы Баймагамбетова был готов еще в прошлом году и даже прошел государственную экспертизу. Сумма впечатляющая - 5,3 млрд тенге с учетом замены всех коммуникаций под дорожным полотном, самого асфальта, расширения проезжей части, освещения и устройства тротуаров и озеленения.

Реконструкцию собирались начать в этом году в числе самых первых - настолько жители устали от постоянных аварий и раскопок асфальта. Строительно-монтажные работы практически были на подходе и даже обозначили срок завершения работ - конец 2028 года. Однако в начале апреля стало известно, что денег, похоже, не будет. На очередном аппаратном совещании аким Костаная коротко доложил, что "финансирование проекта не поддерживается". Конкретную причину нехватки средств в акимате города называть отказываются. Но при наличии готовой проектно-сметной документации, положительном заключении экспертизы и отслуживших три своих срока коммуникациях, невозможность найти средства, выглядит странно.

«Аварийных и проблемных сетей горводоканала по городу много. Сейчас у нас два аварийных коллектора, которые требуют срочной замены и с десяток проблемных. В число аварийных как раз входит коллектор по ул. Баймагамбетова», - сообщила специалист отдела строительства ГКП «Костанай-Су» Елена Акулова.

По ее словам, коллектор сделан из железобетона, эксплуатируется с 1988 года. Его диаметр 800 мм, что по техническим параметрам относится к большим. Но, помимо этого, коллектор является еще и магистральным, то есть, на нем «сидит» много объектов, включая, многоэтажки, больницы и школы. Он проходит через парк Победы, который уже со всех сторон облепили новостройками. И продолжают добавляться новые. В частности, многоэтажный элитный дом рядом с парком и на месте детского стадиона «Жастар», против строительства которого жители активно выступали в прошлом году, уже дорос до четвертого этажа.

Примерно в том же районе еще планируется строительство школы и снос целого квадрата частного сектора ради новых многоэтажек.

«Все эти постройки будет обслуживать аварийный коллектор. Сумма, согласно проекту, требуется немалая – около 2 млрд тенге, которую мы будем закладывать по смете», - уточнила специалист горводоканала.

Она отметила, что сложность проектирования заключается в том, что новый пластиковый коллектор придется укладывать в стесненных условиях. Помимо застроек, менять старый коллектор на новый будут мешать и зеленые насаждения, которые нужно срубать по минимуму.

Кроме коллектора, в этом же месте проложены и тепловые сети, которые тоже в плачевном состоянии.

«Под этим отрезком дороги проходит магистральная теплотрасса и мелкие сети. Все они лежат по 50-60 лет и нуждаются в замене. Но все слышали, как аким сказал, что денег в этом году не дадут. С чем это связано – я не знаю», - рассказал главный инженер ГКП «КТЭК» Арман Газизов.

Отсутствие средств для жителей означает одно: они вновь будут вынуждены терпеть регулярные аварии на тепловых и водопроводных сетях. Плюс если деньги не найдут в ближайшее время, ПСД и другие документы просрочат, а на их корректировку понадобятся дополнительные расходы в бюджете.

Масштабы и приоритеты

В прошлом году на ремонт дорог по всей Костанайской области бюджет выделил беспрецедентно огромную сумму средств – почти 100 млрл тенге. Сумма стала рекордной по стране, как и объемы дорожный работ. Из них почти половина – около 40 млрд тенге – ушла на обновление как раз местной дорожной сети. На ремонт дорог в самом Костанае потратили свыше 9 млрд тенге.

По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, эта сумма оказалась в два раза выше, чем в предыдущем году. За эти деньги удалось подлатать больше 90 улиц, провести ремонт почти 50 дворов и еще хватило на ремонт проездов. Но проблемный участок Баймагамбетова в их число не вошел, потому что средства нужны огромные.

Для сравнения: если за 9 млрд в прошлом году удалось отремонтировать участки на более чем 90 улицах и еще осталось на дворы и проезды, то в этом году 5,3 млрд тенге - на короткий отрезок одной улицы.