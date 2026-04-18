В Актау жильцов оштрафовали за ночной юбилей с «красной дорожкой» во дворе

В Актау жители одного из домов в 8 микрорайоне устроили шумное празднование юбилея прямо во дворе, что обернулось штрафом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Инцидент произошёл в ночь на 16 апреля возле дома №12. По словам очевидцев, около полуночи во дворе началось торжество: была расстелена «красная дорожка», включена громкая музыка, несмотря на то что большинство жильцов уже отдыхали.

В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что поводом для праздника стал 50-летний юбилей одного из жильцов.

По факту произошедшего на организаторов составили административный протокол по статье 437 КоАП РК («Нарушение тишины»).

Согласно действующему законодательству, шум в жилых зонах запрещён с 22:00 до 09:00 в будние дни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни. За нарушение предусмотрен штраф для физических лиц в размере 5 МРП, что составляет 21 625 тенге.