Жительница Астаны, потерявшая троих детей при пожаре, пришла в сознание

Женщина, выжившая при трагическом пожаре в Астане, пришла в сознание, однако её состояние остаётся тяжёлым, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал КТК.

Пострадавшая, потерявшая в результате пожара троих детей, уже седьмые сутки находится в отделении реанимации. По информации врачей, тяжесть её состояния связана с ожоговой болезнью, поражением дыхательных путей и интоксикацией.

Как отметил врач-травматолог Марат Сабиров, на данный момент пациентка находится в сознании и реагирует на команды медиков. Ей оказывается необходимая медикаментозная поддержка, дыхание обеспечивается с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких. При этом работа сердца и артериальное давление остаются стабильными.

Напомним, в ночь на 12 апреля трое детей погибли при пожаре в столичном ЖК. После трагедии депутаты Мажилиса предложили жесткие меры по поводу доступности проезда во дворы жилых комплексов.