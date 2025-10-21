В Казахстане активизировалась борьба с наркопреступностью, в том числе в интернете. По данным МВД, в этом году рост выявляемости наркопреступлений составил около 3%, а количество направленных на блокировку наркосайтов превысило 26 тысяч, передает BAQ.KZ.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандыκ Альжанов.

"У нас наркопреступления относятся к категории латентных, то есть их выявление зависит от активности правоохранительных органов. Сейчас наблюдается активизация, рост выявляемости возрос примерно на 3%. Выявлено более 6 тысяч наркоправонарушений, из них более 2700 преступления", — отметил он.

По словам Куандыка Альжанова, основным каналом распространения и вербовки остается интернет.

"Сегодня главный вербовщик - это интернет. Социальные сети и мессенджеры завлекают молодежь под видом легкой наживы и быстрых денег. Поэтому борьба ведется на опережение, более 26 тысяч наркосайтов направлены на блокировку", — сказал представитель МВД.

Он добавил, что ранее у ведомства возникали сложности во взаимодействии с рядом онлайн-платформ, но сейчас ситуация улучшается.

"Если раньше у нас были проблемы с OLX и TikTok, то теперь они сведены к нулю. Основная трудность была с Telegram, но сейчас достигнута договоренность о предоставлении сведений по аккаунтам", — сообщил спикер.

В блокировке наркоресурсов, по его словам, участвуют не только сотрудники полиции, но и волонтеры, а также "белые хакеры". Большинство подобных сайтов создаются за пределами Казахстана, однако, как подчеркнул Куандык Альжанов, проблемы постепенно решаются.