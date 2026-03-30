В Рудный суд привлек к ответственности мужчину, который длительное время уклонялся от выплаты алиментов, передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу суда Костанайской области.

Дело рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям. Гражданин был признан виновным в неисполнении судебного акта.

Как установлено в ходе разбирательства, мужчина с 2010 года не исполнял обязательства по выплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.

На сегодняшний день сумма задолженности превысила 3 миллиона тенге.

В суде он признал вину и пояснил, что не имеет постоянного дохода и финансовой возможности выплачивать алименты.

Тем не менее его вина была подтверждена материалами исполнительного производства.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Постановление вступило в законную силу.