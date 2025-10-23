С начала 2025 года из республиканского бюджета Казахстана выплачено пенсий на общую сумму 3 трлн 158,1 млрд тенге, из которых 1 трлн 22,1 млрд тенге направлено на базовую пенсию, а 2 трлн 136 млрд тенге — на солидарную пенсию, передаёт BAQ.KZ.

По состоянию на 1 октября 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 510 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии составляет 142 810 тенге, включая солидарную пенсию — 95 249 тенге и базовую — 47 561 тенге.

Напомним, с 1 января 2025 года размер базовой пенсии увеличен на 6,5%, солидарной — на 8,5%, что выше уровня инфляции на 2%.

Кроме того, по поручению Главы государства, с 2023 года ежегодно поэтапно повышается минимальная базовая пенсия до 70% от прожиточного минимума, максимальная — до 120%. Так, с начала 2025 года минимальная базовая пенсия составляет 32 360 тенге, максимальная — 50 851 тенге.

Размер базовой пенсии рассчитывается с учётом индивидуального стажа участия в пенсионной системе, включающего трудовой стаж до 1 января 1998 года и периоды уплаты обязательных пенсионных взносов (ОПВ). Чем дольше и регулярнее уплачиваются взносы, тем выше размер выплаты.

Так, при стаже участия в пенсионной системе 10 лет и менее базовая пенсия составляет 70% от прожиточного минимума; за каждый год сверх 10 лет добавляется по 2%; при стаже 30 лет и более достигается максимальный размер — 110% от прожиточного минимума.