Коммунальные службы города работают в усиленном посменном режиме. За минувшую ночь на снежные полигоны из города вывезли более 16 тысяч кубометров снега 992 рейсами большегрузов.

По информации акимата, с утра 29 ноября на уборку улиц от снега и наледи вышли более 3000 дорожных рабочих и свыше 1000 единиц спецтехники.

В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения – во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Для обеспечения безопасного движения горожан дороги, тротуары и улицы посыпают технической солью.

Всего с начала зимнего периода из столицы вывезли более двух тысяч грузовиков снега.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города быть внимательными на дорогах и тротуарах, соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок.