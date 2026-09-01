Более 30 тысяч нарушений: как в Астане следят за чистотой города

С начала 2026 года в Астане выявили более 30 тысяч нарушений требований благоустройства и санитарной чистоты. Рейдовые мероприятия проводятся в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», передает BAQ.KZ со ссылкой на МВД.

В полиции сообщили, что контроль за состоянием общественных пространств и территорий, закрепленных за организациями и предпринимателями, проводится на постоянной основе.

Во время одного из последних рейдов выяснилось, что подрядная организация после завершения строительных работ своевременно не вывезла мусор и строительные отходы.

За нарушение компанию привлекли к ответственности и обязали привести территорию в порядок. После этого строительные отходы были полностью вывезены, а участок очищен.

Еще одно нарушение обнаружили на территории возле строительного объекта. Компания складировала там материалы и отходы, при этом прилегающий участок находился в ненадлежащем санитарном состоянии. В отношении строительной организации составили административный протокол.

В полиции напомнили, что предприниматели и организации несут ответственность за соблюдение чистоты на закрепленных за ними территориях.

С начала года в столице в ходе подобных рейдов выявлено уже более 30 тысяч правонарушений.