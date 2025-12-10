В рамках реализации поручений Главы государства одной из ключевых задач Правительства остается диверсификация экономики и развитие переработки. Главная цель — уход от сырьевой зависимости, создание производств с высокой добавленной стоимостью, устойчивым экспортным потенциалом и стабильными рабочими местами, передаёт BAQ.KZ.

По данным Кабинета министров, на текущий момент сформирован портфель крупных индустриальных проектов на сумму около 10,2 трлн тенге, которые обеспечат созданием более 20 тысяч рабочих мест. Эти проекты направлены на снижение влияния сырьевых колебаний и развитие реального промышленного сектора. Среди них:

ТОО "ЕвроХим-Каратау" (Жамбылская область) — производство серной кислоты, минудобрений и индустриальных продуктов.

- Инвестиции: 536 млрд тг.

- Рабочие места: 1 200.

- Производство: 800 тыс. тонн в год.

- Запуск: 2026 год.

ТОО "Химический комплекс Састобе" (Туркестанская область) — выпуск каустической соды, ПВХ и сопутствующих материалов.

- Инвестиции: 153,9 млрд тг.

- Рабочие места: 940.

- Производство: 100 тыс. тонн каустической соды, 120 тыс. тонн ПВХ, 200 тыс. тонн карбида кальция и 400 тыс. тонн извести в год.

- Запуск: 2027 год.

ЧК "Qazaq Kalium Ltd" (ЗКО, месторождение "Сатимола") — обогатительно-производственный комплекс по калийным солям.

- Инвестиции: 1,2 трлн тг.

- Рабочие места: 4 000.

- Производство: 1,5 млн тонн калийных удобрений в год.

- Запуск: 2027 год.

ТОО "Taiqonyr Qyshqyl Zauyty" (Туркестанская область) — сернокислотный завод.

- Инвестиции: 113,5 млрд тг.

- Рабочие места: 274.

- Производство: 800 тыс. тонн серной кислоты в год.

- Запуск: 2027 год.

АО "Qarmet" (Карагандинская область) — расширение производства и запуск новых видов стальной продукции.

Инвестиции: 1,6 трлн тг.

Рабочие места: 1 900.

Производство: не менее 5 млн тонн стали в год.

Запуск: 2028 год.

АО "ССГПО" (Костанайская область) — завод по производству горячебрикетированного железа (I этап).

Инвестиции: 920 млрд тг.

Рабочие места: 1 000.

Производство: 2 млн тонн в год.

Запуск: 2028 год.

Правительство также усилило работу по привлечению иностранных инвесторов в переработку, металлургию, химию и производство материалов. Сформирован отдельный портфель из 20 крупных проектов с иностранным участием на сумму около 5,7 трлн тенге. Они создадут свыше 11 тыс. рабочих мест.

Наибольшее количество таких проектов приходится на Жамбылскую область (пять) и Павлодарскую область (четыре).

По объему инвестиций лидируют:

Жамбылская область — 1,47 трлн тг,

Павлодарская область — 1,02 трлн тг,

Костанайская область — проект на 920 млрд тг.

В отраслевом разрезе инвестиции распределяются следующим образом:

цветная металлургия — 1,95 трлн тг (3 проекта),

черная металлургия — 1,76 трлн тг (6 проектов),

химическая промышленность — 1,71 трлн тг (6 проектов).

Также идут проекты в производстве стройматериалов, деревообработке и машиностроении.

Кроме того, реализуются 9 многосторонних проектов с участием нескольких стран на сумму около $2,4 млрд, которые создадут свыше 2,8 тыс. рабочих мест.

Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков отметил, что Правительство обеспечивает позитивный инвестиционный климат.

"С 2022 года с учетом „микширования“ выделено более 700 млрд тенге на реализацию 116 проектов. В ближайшие два года и с учетом запуска текущих проектов будет создано свыше 30 тысяч постоянных рабочих мест", сказал он.

Правительство продолжает улучшать условия для инвесторов, усиливает работу Инвестштаба и формирует набор проектов в ключевых индустриальных регионах. Индустриальные инициативы поддерживаются инфраструктурой и целевым финансированием. Принцип "микширования" позволяет комбинировать средства государства с рыночными инструментами, привлекая крупные объемы частного капитала при минимальных бюджетных расходах.

В бюджете на 2026 год предусмотрены новые меры поддержки: через БРК, Фонд развития промышленности и Qazaqstan Investment Corporation планируется поддержать около 30 новых проектов, обеспечив сотни миллиардов тенге инвестиций и рост несырьевого производства.

Также подготовлены инвестиционные инициативы на 2026–2028 годы, включая увеличение капитала институтов развития и запуск лизинговых программ для обновления промышленного оборудования.