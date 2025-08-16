Более 300 SIM-карт и "Sim-Box" изъяли у 18-летнего иностранца в Алматы
Начато досудебное расследование.
В Алматы сотрудники Управления по противодействию киберпреступности ДП города пресекли использование криминального оборудования "Sim-Box", предназначенного для массовой генерации звонков и подмены абонентских номеров, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
Операция проведена в рамках меморандума между правоохранительными органами, АО "Казахтелеком" и АО "Кселл" при координации городской прокуратуры. В ходе обыска в квартире на улице Байтерекова у 18-летнего гражданина России изъяли "Sim-Box", более 300 SIM-карт казахстанских операторов и сопутствующее оборудование.
По данным полиции, "Sim-Box" часто используется в мошеннических схемах для рассылки спама, подмены номеров и совершения обманных звонков.
"По данному факту начато досудебное расследование по статье 213 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства), предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.
В этом году в суд направлено семь аналогичных дел, по четырём из них уже вынесены приговоры.
Прокуратура Алматы призывает жителей быть бдительными, не передавать третьим лицам данные банковских карт и коды доступа, а при наличии информации о подобных фактах сообщать в правоохранительные органы.
