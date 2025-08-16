В Алматы сотрудники Управления по противодействию киберпреступности ДП города пресекли использование криминального оборудования "Sim-Box", предназначенного для массовой генерации звонков и подмены абонентских номеров, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Операция проведена в рамках меморандума между правоохранительными органами, АО "Казахтелеком" и АО "Кселл" при координации городской прокуратуры. В ходе обыска в квартире на улице Байтерекова у 18-летнего гражданина России изъяли "Sim-Box", более 300 SIM-карт казахстанских операторов и сопутствующее оборудование.

По данным полиции, "Sim-Box" часто используется в мошеннических схемах для рассылки спама, подмены номеров и совершения обманных звонков.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 213 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства), предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.

В этом году в суд направлено семь аналогичных дел, по четырём из них уже вынесены приговоры.

Прокуратура Алматы призывает жителей быть бдительными, не передавать третьим лицам данные банковских карт и коды доступа, а при наличии информации о подобных фактах сообщать в правоохранительные органы.