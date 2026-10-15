Более 32 млн теңге похитила главбух областной больницы в Мангистауской области

Главного бухгалтера Мангистауской многопрофильной областной больницы приговорили к 7 годам лишения свободы. Еще на 5 лет суд лишил ее права заниматься бухгалтерской деятельностью.

Хищение бюджетных средств выявила прокуратура области во время проверки в больнице.

Уголовное дело возбудили по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК. Это присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

Как установило следствие, главбух вступила в предварительный сговор со знакомым. Она перечисляла бюджетные средства на счета индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а затем деньги обналичивали.

Вину подсудимых суд признал полностью доказанной.

Сообщница главного бухгалтера получила столько же, 7 лет.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Мангистауской области.