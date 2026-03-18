В 2026 году на историческую родину вернулись 3 335 этнических казахов, получивших статус кандаса. Всего с 1991 года в Казахстан переселились более 1,16 млн человек, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает BAQ.kz.

По данным ведомства, почти половина прибывших — выходцы из Китая (47,8%), ещё 43,6% прибыли из Узбекистана. Также кандасы приехали из Туркменистана (2,7%), России (2%), Монголии (2,2%) и других стран (1,7%).

В возрастной структуре переселенцев преобладают люди трудоспособного возраста — 58,1%. Доля несовершеннолетних составляет 33,1%, пенсионеров — 8,8%.

Среди кандасов трудоспособного возраста 13,1% имеют высшее образование, 27,1% — среднее специальное, 51,9% — общее среднее, ещё 7,9% не имеют образования.

Для расселения переселенцев определены трудодефицитные регионы Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, а также Западно-, Восточно- и Северо-Казахстанская области. Квота приёма кандасов на 2026 год составляет 2 281 человек.

Кандасам предоставляются меры государственной поддержки: единовременная субсидия на переезд 70 МРП (около 302,8 тыс. тенге), а также ежемесячные выплаты на аренду жилья и коммунальные услуги в течение года от 15 до 30 МРП.

Кроме того, внедрён сертификат экономической мобильности для приобретения жилья — 1 625 МРП, или порядка 7 млн тенге на семью.

С начала года меры поддержки получили 139 кандасов, из них 108 человек трудоустроены на постоянную работу.