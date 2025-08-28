Социальный проект JOLTAP, стартовавший два года назад в Астане, уже помог более 35 тысячам жителей столицы получить новые навыки, пройти обучение и трудоустроиться. Об этом сообщает официальный сайт акимата города.

Инициатива реализуется во исполнение поручений Главы государства в сфере занятости и соответствует курсу внутренней политики, направленной на популяризацию рабочих профессий. В своём Послании Президент объявил 2025 год Годом рабочих профессий, а JOLTAP стал ярким примером реализации концепции "Адал адам - Адал еңбек - Адал табыс".

Оператором программы выступает общественный фонд "Жаңа мүмкіндік". Её главная цель - дать горожанам не краткосрочную помощь, а реальные инструменты для повышения доходов по принципу "дать удочку, а не рыбу".

За время работы проекта свыше 15 тысяч человек прошли краткосрочные курсы по рабочим и цифровым специальностям, более 8 тысяч нашли работу на предприятиях столицы, открыто около 1,2 тысячи индивидуальных предпринимательств с созданием новых рабочих мест.

JOLTAP стал уникальной инициативой для Казахстана и СНГ, объединившей усилия государства, бизнеса и общественных организаций. Программы обучения разрабатываются совместно с местным бизнесом и включают профессии, не представленные в колледжах: от сборщика мебели и мастера по ремонту обуви до специалистов по SMM, таргетированной рекламе и бухгалтерии.

Проект также развивает цифровые решения: год назад в его рамках заработала отечественная платформа JUMYSTAP.kz для поиска работы и сотрудников. Сегодня она объединяет более 3 тысяч работодателей, свыше 3,7 тысячи вакансий и порядка 22 тысяч соискателей.

Аким столицы Женис Касымбек отметил, что программа доказала свою эффективность.

"Люди получают возможность обучиться новой профессии, многие находят работу и обретают новый смысл в жизни. Я считаю, что проект состоялся", - сказал аким.

Каждый житель столицы может получить консультацию по вакансиям, мерам поддержки или записаться на обучение через модульные пункты "Баршаға мүмкіндік".