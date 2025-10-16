В немецком городе Франкфурт-на-Майне открылась одна из крупнейших и самых престижных книжных выставок мира - 77-я Международная книжная ярмарка Frankfurter Buchmesse 2025, передаёт BAQ.KZ.

В мероприятии принимает участие более 30 представителей издательств из Казахстана. В числе ведущие и современные издательства "Мектеп", "Алматыкітап", "Атамұра", ARMAN-PV, Steppe & World Publishing, "Эверо", Kazformoms, AmalBooks.

При поддержке Министерства культуры и информации РК организован национальный стенд, на котором представлено свыше 350 отечественных изданий и новинок. Экспозиция демонстрирует современные направления казахской литературы и издательского дела, работы новых авторов. Сам факт участия Казахстана в авторитетной международной выставке свидетельствует также потенциал о высоком потенциале международного сотрудничества.

В первый день выставки национальный стенд посетил Генеральный консул Республики Казахстан в городе Франкфурт-на-Майне, выразивший поддержку казахстанской делегации.

Руководители издательских компаний Канады, Китая, Турции, Азербайджана, Дании, Германии и Великобритании также ознакомились с экспозицией Казахстана и провели переговоры о возможных совместных проектах.

В рамках мероприятия состоялась презентация монографии "Абайдың қара сөздері. Ұрпаққа ұлағат" ("Слова назидания" Абая в восприятии поколений"), переведенной на семь языков. Представленная книга вызвала большой интерес посетителей выставки.

Как пояснили организаторы мероприятия, в рамках книжной ярмарки взыскательной публике представят бессмертное творение Мыржакыпа Дулатова "Бақытсыз Жамал" ("Несчастная Жамал"), рассказывающей о трудной судьбе казахского народа и его нравственных ценностях.