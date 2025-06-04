Вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков в новом выпуске проекта "Другими словами" рассказал, что через цифровой сервис Enotary казахстанцы оформили уже более 350 тысяч доверенностей онлайн — без очередей и личного визита к нотариусу, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, цифровизация не должна быть самоцелью, а обязана реально помогать людям. Ярким примером он назвал именно платформу eNotary, благодаря которой оформить доверенность можно всего за несколько минут — даже находясь за границей.

"Первый пользователь Enotary — наш гражданин, работающий на судне в Иране. Ему не пришлось брать отпуск и лететь в Казахстан, чтобы оформить доверенность. Всё решилось онлайн", — отметил Молдабеков.

Он подчеркнул, что проект показал высокую востребованность и доверие со стороны населения — при сотнях тысяч оформленных документов не поступило ни одной жалобы.

"Для меня как для госслужащего это было удивительно — вместо критики люди начали писать благодарственные письма", — добавил он.

Также в выпуске обсуждаются примеры, как eNotary помогает в повседневных ситуациях — на вокзале, в аэропорту, при сопровождении детей и в экстренных случаях, когда срочно нужна доверенность. Подробнее — в новом выпуске.