С 15 по 17 октября 2025 года в Алматы впервые пройдет Всемирный конгресс по инклюзивному образованию (World Inclusion Congress – WIC 2025), передаёт BAQ.KZ.

Главная цель Конгресса — обсуждение новейших достижений, обмен передовым опытом и продвижение инклюзивного образования.

Ожидается участие более 3500 делегатов из 50 стран мира — министров, представителей международных организаций, лидеров в сферах образования и технологий, а также известных экспертов. В программе — выставка Innovation Expo и принятие Алматинской декларации по инклюзивному образованию.

Заявки на аккредитацию принимаются до 14 октября 2025 года.

Место проведения: г. Алматы, Swissotel Wellness Resort Alatau Almaty, Grand Hall

По вопросам аккредитации обращаться по тел: Зауре Муканова

+7 702 278 70 78

E-mail: zaure.mukanova@hopeworldcongress.com