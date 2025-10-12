Более 3500 делегатов соберутся на Всемирном конгрессе по инклюзивному образованию в Алматы
Будут обсуждаться новейшие достижения в инклюзивном образовании.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 15 по 17 октября 2025 года в Алматы впервые пройдет Всемирный конгресс по инклюзивному образованию (World Inclusion Congress – WIC 2025), передаёт BAQ.KZ.
Главная цель Конгресса — обсуждение новейших достижений, обмен передовым опытом и продвижение инклюзивного образования.
Ожидается участие более 3500 делегатов из 50 стран мира — министров, представителей международных организаций, лидеров в сферах образования и технологий, а также известных экспертов. В программе — выставка Innovation Expo и принятие Алматинской декларации по инклюзивному образованию.
Заявки на аккредитацию принимаются до 14 октября 2025 года.
Место проведения: г. Алматы, Swissotel Wellness Resort Alatau Almaty, Grand Hall
По вопросам аккредитации обращаться по тел: Зауре Муканова
+7 702 278 70 78
E-mail: zaure.mukanova@hopeworldcongress.com
Самое читаемое
- "Жесткий шаг Нацбанка": почему ставка выросла до 18% и чего ждать бизнесу и населению
- Токаев провел переговоры с Путиным в Душанбе
- В Алматы пройдёт масштабная сельхозярмарка в рамках "Береке Fest"
- Трамп поблагодарил Путина за поддержку после высказываний о Нобелевской премии
- В Казахстане усиливают поддержку неизлечимо больных