Министерство внутренних дел Казахстана продолжает активную работу по борьбе с наркопреступностью, особое внимание уделяя выявлению синтетических наркотиков и пресечению деятельности организованных групп, передает BAQ.KZ. Как сообщила пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек на брифинге, с января по май 2025 года в стране было выявлено 1 445 наркопреступлений, из которых 991 связан со сбытом запрещённых веществ и 165 - с хранением в особо крупном размере.

За пять месяцев из незаконного оборота изъято свыше 4 тонн наркотиков, включая 476 кг синтетики, и пресечена деятельность 18 организованных преступных групп. Особенно активно работа ведётся в онлайн-пространстве: направлено более 16 тысяч запросов на блокировку сайтов и ресурсов, занимающихся наркорекламой и онлайн-продажей.

1 июня МВД запустило ежегодную спецоперацию "Қарасора", направленную на выявление очагов дикорастущей и культивируемой конопли. В рамках операции уже выявлено 299 наркоправонарушений, изъято почти 1,8 тонны наркотиков и 6 тонн прекурсоров, уничтожено более 7 тысяч кустов конопли, задержано 272 человека. Также ликвидированы четыре нарколаборатории, в том числе две по производству синтетики.

В Туркестанской области обезврежена преступная группа, торговавшая трамадолом, в других регионах пресечены три внутренних канала поставок наркотиков, в том числе в Абайской, Павлодарской и Жамбылской областях.

Для мониторинга труднодоступных территорий активно используются беспилотники и вертолёты Национальной гвардии и Министерства обороны. Также МВД работает в тесном сотрудничестве с лесничествами, геологоразведочными организациями и фермерскими хозяйствами, что помогает выявлять и блокировать новые очаги наркоугроз.

"Мы готовы к решительным действиям и будем продолжать наступление на наркобизнес, особенно в онлайн-пространстве", - подчеркнула Шугыла Турлыбек.

Операция "Қарасора" продлится до конца лета и охватит южные регионы страны, где традиционно фиксируются наибольшие объёмы незаконного выращивания и заготовки наркосырья.