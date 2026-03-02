Более 4 тысяч организованных туристов из Казахстана находятся в странах Персидского залива на фоне закрытия воздушного пространства из-за обострения ситуации в регионе. Об этом сообщила председатель фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей, передает корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в Объединённых Арабских Эмиратах, где остаётся подавляющее большинство казахстанских туристов.

«На сегодняшний день в Объединённых Арабских Эмиратах находится более трёх тысяч наших туристов, ещё более тысячи — в Катаре», — отметила Инна Рей.

Она пояснила, что речь идёт об организованных туристах, которые приобрели туры через туроператоров. У таких путешественников есть так называемый туркод, который подтверждает ответственность туроператора за предоставление услуг.

После объявления о закрытии воздушного пространства авиакомпании, направлявшиеся в регион, были вынуждены развернуть самолёты и вернуться в Казахстан. Туристы, уже находившиеся за рубежом, первоначально были размещены в отелях на сутки за счёт авиакомпаний.

В дальнейшем размещение и питание туристов обеспечивается за счёт средств фонда «Туристік Қамқор» и туроператоров, которые продолжают сопровождать своих клиентов.

«Все туристы размещены в отелях, ситуация находится под контролем системы гарантирования и туроператоров», — подчеркнула Рей.

По её словам, популярность отдыха в странах Персидского залива среди казахстанцев в последнее время значительно выросла, поскольку регион предлагает комфортную погоду и относительно доступные условия для отдыха, поэтому там сейчас находится большое количество туристов, включая семьи с детьми.

В фонде также отметили, что внимательно следят за ситуацией в регионе. Помимо ОАЭ и Катара, казахстанские туристы находятся также в Саудовской Аравии, в том числе в Мекке и Медине.