В ОАЭ и Катаре находятся более 4 тысяч туристов из Казахстана
Размещение и питание туристов обеспечивается за счёт средств фонда «Туристік Қамқор» и туроператоров, которые продолжают сопровождать своих клиентов.
Более 4 тысяч организованных туристов из Казахстана находятся в странах Персидского залива на фоне закрытия воздушного пространства из-за обострения ситуации в регионе. Об этом сообщила председатель фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей, передает корреспондент BAQ.KZ.
По её словам, наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в Объединённых Арабских Эмиратах, где остаётся подавляющее большинство казахстанских туристов.
«На сегодняшний день в Объединённых Арабских Эмиратах находится более трёх тысяч наших туристов, ещё более тысячи — в Катаре», — отметила Инна Рей.
Она пояснила, что речь идёт об организованных туристах, которые приобрели туры через туроператоров. У таких путешественников есть так называемый туркод, который подтверждает ответственность туроператора за предоставление услуг.
После объявления о закрытии воздушного пространства авиакомпании, направлявшиеся в регион, были вынуждены развернуть самолёты и вернуться в Казахстан. Туристы, уже находившиеся за рубежом, первоначально были размещены в отелях на сутки за счёт авиакомпаний.
В дальнейшем размещение и питание туристов обеспечивается за счёт средств фонда «Туристік Қамқор» и туроператоров, которые продолжают сопровождать своих клиентов.
«Все туристы размещены в отелях, ситуация находится под контролем системы гарантирования и туроператоров», — подчеркнула Рей.
По её словам, популярность отдыха в странах Персидского залива среди казахстанцев в последнее время значительно выросла, поскольку регион предлагает комфортную погоду и относительно доступные условия для отдыха, поэтому там сейчас находится большое количество туристов, включая семьи с детьми.
В фонде также отметили, что внимательно следят за ситуацией в регионе. Помимо ОАЭ и Катара, казахстанские туристы находятся также в Саудовской Аравии, в том числе в Мекке и Медине.
