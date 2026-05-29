Более 4 тысяч казахстанцев участвовали в схемах незаконного получения соцвыплат

Государственный фонд социального страхования выявил масштабные случаи фиктивного трудоустройства, использовавшегося для незаконного получения социальных выплат. По данным ГФСС, в результате проверок в 13 регионах страны возбуждено 38 уголовных дел, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в фонде, в ходе анализа государственных баз данных были выявлены 258 субъектов предпринимательства, которые оформляли мнимые трудовые отношения ради получения социальных выплат более чем для 4,4 тысячи граждан.

На сегодняшний день по девяти уголовным делам уже вынесены судебные решения. Виновными признаны 12 организаторов незаконных схем в Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и других областях страны.

Суды назначили им наказание в виде лишения свободы на сроки от трех до пяти лет.

По словам заместителя председателя правления ГФСС Марата Жаныбекова, современные цифровые инструменты позволяют выявлять подобные нарушения на ранней стадии.

"Цифровизация социально-трудовой сферы позволяет нам осуществлять перекрестную сверку данных из различных информационных систем в режиме реального времени. Главная цель этой работы – обеспечить адресность социальной поддержки и защитить интересы честных участников системы. Любые попытки искусственного завышения доходов или создания фиктивной занятости выявляются на этапе анализа и получают соответствующую правовую оценку", – отметил он.

В фонде подчеркнули, что контроль направлен на справедливое распределение средств системы обязательного социального страхования и защиту прав добросовестных получателей выплат.

ГФСС также призвал граждан не пользоваться услугами посредников, предлагающих оформить повышенные социальные выплаты. В ведомстве напомнили, что передача персональных данных таким "консультантам" может повлечь ответственность не только для организаторов незаконных схем, но и для самих получателей.

Получить консультацию по вопросам социальных выплат можно бесплатно через филиалы ГФСС, отделения госкорпорации "Правительство для граждан", контакт-центр 1414 и официальные страницы фонда в социальных сетях.