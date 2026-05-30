Более 40 населенных пунктов остались без света в Дагестане

Для проведения аварийно-восстановительных работ задействованы 28 специалистов и 8 единиц спецтехники.

Сегодня 2026, 05:32
Короткое замыкание на электрической линии стало причиной обесточивания 42 населенных пунктов в Республике Дагестан (РФ).

Об этом сообщили в Региональном управлении МЧС.

"Поступило сообщение о том, что в 42 населенных пунктах 4 муниципальных районов Республики Дагестан зарегистрированы аварийные отключения электроснабжения в результате замыкания на линии. В зону отключения попадают 4 муниципальных района Акушинский, Ахтынский, Шамильский, Цунтинский", - говорится в официальном сообщении ведомства.

 

Наверх