С начала года подразделения МЧС Казахстана совершили свыше 10 тысяч выездов по тревоге на пожары и аварийно-спасательные работы. При этом из зон повышенной опасности спасено и эвакуировано более 4 тысяч человек, передает BAQ.KZ.

Особое внимание уделяется ликвидации пожаров, связанных с повышенным риском. Так, сотрудниками территориальных органов МЧС было вынесено 449 газовых баллонов, из них более 125 объёмом 50 литров.

Каждая такая операция сопряжена с высоким риском взрыва и требует от спасателей максимальной концентрации, профессионализма и личного мужества.

МЧС напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых баллонов. Ответственное отношение к собственной безопасности помогает сохранить жизни и минимизировать материальный ущерб.