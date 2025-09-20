Более 422 тысяч человек приняли участие в World CleanUp Day в Казахстане
Собрано более 12 тысяч тонн мусора.
20 сентября в Казахстане прошла ежегодная международная акция World CleanUp Day, которая объединила свыше 422 тысяч участников по всей стране, передает BAQ.KZ. Масштабная экологическая инициатива была направлена на улучшение состояния окружающей среды и формирование экологической культуры среди населения.
К акции присоединились более 135 тысяч сотрудников государственных органов и свыше 52 тысяч волонтёров. Активное участие проявила молодежь — школьники, студенты и представители молодежных организаций. В ходе кампании были очищены городские улицы, берега водоемов, парки, лесные зоны и окраины населенных пунктов. Общая площадь уборки составила около 9 тысяч гектаров, собрано более 12 тысяч тонн мусора. Дополнительно участники акции высадили 18 тысяч деревьев и кустарников.
Организаторы сообщили, что итоги мероприятия поданы на регистрацию в Книгу рекордов КИнЭС как одно из самых массовых экологических событий в истории страны. Акция прошла в рамках национальной инициативы "Таза Қазақстан", нацеленной на очищение территорий от бытового мусора и укрепление культуры экологического поведения.
