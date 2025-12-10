Заместитель министра внутренних дел – председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Абай Кайырбеков заявил, что во всех учреждениях УИС установлено более 45 тысяч видеокамер, изображения с которых в реальном времени передаются в МВД и Генеральную прокуратуру. По его словам, в текущем году фактов пыток в отношении осуждённых не зафиксировано, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Кайырбекова, за годы независимости уголовно-исполнительная система прошла серьёзную модернизацию. Казахстан последовательно внедряет международные стандарты в сфере защиты прав человека, что стало основой для дальнейшей трансформации УИС. Он сообщил, что во всех учреждениях УИС действует система полного видеонаблюдения. Установлено более 45 тысяч видеокамер, изображения с которых в режиме реального времени доступны Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре.

"Профилактический эффект видеомониторинга даёт положительный результат. В текущем году фактов применения пыток со стороны сотрудников УИС не зарегистрировано", – подчеркнул Кайырбеков.

Заместитель министра отметил, что Комитет активно взаимодействует с Уполномоченным по правам человека, национальным превентивным механизмом и общественными наблюдательными комиссиями. Особое внимание к системе уделяет и глава государства, обозначивший новые ориентиры – гуманизацию исполнения наказаний, повышение прозрачности и создание условий, соответствующих международным стандартам.

Кайырбеков рассказал, что центр реформ – переход к модели ресоциализации, основанной на трудовой занятости и правопослушном поведении осуждённых. Проводится модернизация инфраструктуры учреждений и восстановление промышленной базы.

В качестве примера он привёл недавнее открытие в Алматы новой колонии для несовершеннолетних. Учреждение построено "с нуля" впервые за годы независимости и полностью соответствует международным стандартам. Проект реализован при участии бизнеса и без использования бюджетных средств. По словам Кайырбекова, особое внимание уделяется условиям содержания женщин, в том числе с детьми.

"Наша цель – укреплять доверие общества, обеспечивать независимый контроль, предотвращать пытки и создавать условия для реальной коррекции и возвращения людей к нормальной жизни", – отметил он.

Заместитель министра подчеркнул, что сегодняшняя конференция является важной площадкой для открытого диалога и обмена опытом.