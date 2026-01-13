  • 13 Января, 18:29

Более 48 тысяч казахстанцев обратились за психологической помощью в 2025 году

Фото: BAQ.KZ – архив

48 019 очных психологических консультаций для казахстанцев провели Центры психологической поддержки. Из них 23 885 оказаны несовершеннолетним, 14 898 родителям и 9 236 педагогам, передает BAQ.KZ.

– Эти показатели отражают высокий уровень вовлеченности в вопросы психологического благополучия и профилактики кризисных ситуаций. В течение года во всех регионах страны проведено свыше 40 тысяч профилактических и просветительских мероприятий. Они были направлены на развитие у детей и подростков навыков общения и повышение уровня психологической грамотности.

Сегодня в организациях образования Казахстана работают более 9 тысяч специалистов, которые оказывают психолого-педагогическую поддержку учащимся и их родителям. Кроме того, квалифицированную и анонимную помощь можно получить через единый контакт-центр 111, который ежедневно принимает обращения граждан, – говорится в сообщении Минпросвещения РК.

Напомним, что Центры психологической поддержки функционируют в 20 регионах страны. Они созданы по поручению Главы государства и оказывают профессиональную психологическую и методическую помощь населению. 

