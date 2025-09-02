С 19 сентября по 4 октября 2026 года в японской префектуре Аичи и городе Нагоя состоятся XX летние Азиатские игры. В крупнейших соревнованиях континента Казахстан планирует выступить внушительным составом — более 500 спортсменов, передает BAQ.KZ.

Национальная сборная заявлена примерно в 30 видах спорта. Всего в программе Азиады-2026 — 41 вид спорта и 68 дисциплин, по которым будет разыграно 460 комплектов медалей: 217 — в мужских категориях, 204 — в женских и 39 — в смешанных. Для размещения участников организаторы подготовили несколько форматов: круизный лайнер у пирса Киндзё, временные жилые модули из морских контейнеров возле порта Нагоя, а также гостиницы в регионе.

Церемонии открытия и закрытия пройдут на стадионе New Paloma Mizuho Stadium. Это будет уже третья Летняя Азиада в Японии — ранее страна принимала Игры в Токио (1958) и Хиросиме (1994).