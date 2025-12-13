  • 13 Декабря, 22:39

Более 500 правонарушений пресекли в Абайской области за два дня

Фото: Pixabay.com

В Абайской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", направленное на обеспечение общественной безопасности и профилактику нарушений закона, передаёт BAQ.KZ.

Заместитель начальника Департамента полиции области полковник Ернар Базаров провёл гарнизонный развод и встретился с личным составом, разъяснив основные направления работы, акцентировав внимание на соблюдении законности, корректном взаимодействии с населением и усилении профилактики правонарушений.

По итогам первых двух дней мероприятия сотрудники полиции выявили и пресекли 516 правонарушений. По каждому случаю были приняты необходимые меры, проведена разъяснительная работа и профилактические мероприятия для повышения безопасности на улицах и в общественных местах.

