Более 500 правонарушений пресекли в Абайской области за два дня
В Абайской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", направленное на обеспечение общественной безопасности и профилактику нарушений закона, передаёт BAQ.KZ.
Заместитель начальника Департамента полиции области полковник Ернар Базаров провёл гарнизонный развод и встретился с личным составом, разъяснив основные направления работы, акцентировав внимание на соблюдении законности, корректном взаимодействии с населением и усилении профилактики правонарушений.
По итогам первых двух дней мероприятия сотрудники полиции выявили и пресекли 516 правонарушений. По каждому случаю были приняты необходимые меры, проведена разъяснительная работа и профилактические мероприятия для повышения безопасности на улицах и в общественных местах.
