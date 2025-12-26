В 2025 году работа в сфере охраны прав детей была сосредоточена на совершенствовании законодательства и усилении контроля. По итогам года в стране были приняты три закона Республики Казахстан и 11 нормативных правовых актов, а в ходе контрольных мероприятий восстановлены права более чем 5000 детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минпросвещения.

Ключевые изменения затронули вопросы безопасности детей-сирот и требования к гражданам, берущим на себя ответственность за их воспитание. Законом от 10 февраля 2025 года введена обязательная сертификация лиц, желающих стать наставниками для детей-сирот. Процедура строго регламентирована и включает обучение в организациях по наставничеству с последующим обязательным тестированием. Получить сертификат наставника можно только при успешной сдаче экзамена, что позволяет исключить случайных людей из окружения детей и обеспечить их психологическую безопасность. В настоящее время в стране более 360 граждан получили статус наставников для детей-сирот.

Существенные изменения коснулись и порядка устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственные учреждения.

Законом от 14 июля 2025 года установлен новый маршрут их определения, предусматривающий обязательное направление ребенка на медицинский осмотр. В течение трех дней проводится комплексное обследование, позволяющее выявить проблемы со здоровьем и возможные признаки насилия, а также оказать необходимую помощь до помещения ребенка в интернатную организацию.

Одновременно были ужесточены требования к законным представителям. 4 декабря Глава государства подписал закон, вводящий дополнительные фильтры безопасности. Документ предусматривает незамедлительное отстранение опекунов и приемных родителей при наличии судимости либо постановке на учет в центрах психического здоровья, а также обязывает их ежегодно подтверждать свою благонадежность.

Наряду с законодательными реформами проведена масштабная работа по выявлению нарушений в сфере защиты прав детей. С начала года осуществлено более 120 проверок деятельности местных исполнительных органов. По их итогам выявлены системные нарушения, восстановлены права свыше 5000 детей и около 40 должностных лиц привлечены к ответственности.

"В целом в 2025 году работа строилась на ужесточении требований и усилении ответственности за жизнь и безопасность детей. Принятые меры позволяют действовать на опережение, гарантируя интересы ребенка на каждом этапе — от профилактики до сопровождения", — отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Дальнейшее развитие системы защиты прав детей будет закреплено в Концепции "Дети Казахстана", утверждение которой запланировано на январь 2026 года.