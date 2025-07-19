В июне 2025 года на учет поставлено 159,2 тыс. единиц автотранспортных средств, в том числе легковых автомобилей – 143 тыс. единиц, передает BAQ.KZ.

Так, грузовых автомобилей поставлено на учет в июне 9,8 тыс. единиц, автобусов – 1,3 тыс. единиц и мототранспорта – 5,1 тыс. единиц.

В бюро национальной статистики отметили, что по состоянию на 1 июля количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 6 460,4 тыс. единиц, в том числе 86,6% – легковые автомобили, 9,6% – грузовые, 1,8% – автобусы и мототранспорт – 2%.

Распределение автотранспорта по годам выпуска показывает, что количество автомобилей младше 3-х лет составляют 453,1 тыс. единиц или 7%, еще 25,8% (1,6 млн) автопарка занимают автомобили в возрасте от 3 до 10 лет. Почти 67% автомобилей (более 4,3 млн единиц) в стране имеют возраст старше 10 лет.