В этом году телефонным мошенникам удалось обмануть более 6,1 тыс. граждан, сообщает Генеральная прокуратура Республики Казахстан, предупредив о распространённых схемах афер и новых мерах защиты, передает BAQ.KZ.

Как отмечается, методы злоумышленников усложняются, однако базовый сценарий остается прежним. Потенциальной жертве поступает SMS с короткого номера "1414", после чего следует звонок. Мошенники представляются сотрудниками государственных органов, банков или курьерских служб и просят продиктовать полученный код. Затем происходит второй контакт, во время которого звонящие выдают себя за службы безопасности банка, полицию или КНБ, в отдельных случаях общение ведется по видеосвязи. Собеседнику сообщают, что предыдущий звонок был от мошенников и из-за продиктованного кода якобы возможны списание средств или оформление кредитов.

Далее жертве предлагают оформить займ и перевести деньги на так называемый "безопасный счет". Именно на этом этапе, по данным надзорного органа, совершаются реальные хищения и оформление мошеннических кредитов на имя пострадавших.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что ранее для отправки SMS с номера "1414" было достаточно указать номер телефона потенциальной жертвы. В настоящее время доступ к системам, использующим SMS-шлюз "1414", возможен только с применением биометрической аутентификации FaceID, электронной цифровой подписи или QR-кода eGov. С декабря текущего года системы, не внедрившие эти требования, были отключены от SMS-шлюза.

В ведомстве подчеркнули, что принятые меры направлены на усиление защиты граждан от мошеннических действий. При этом напомнили, что государственные органы и банки никогда не запрашивают одноразовые коды из SMS, данные банковских карт или пароли, а "безопасные счета" для перевода денег не существуют.

Генеральная прокуратура призвала граждан проявлять бдительность, не передавать личные данные третьим лицам, внимательно относиться к подозрительным звонкам и при сомнениях незамедлительно обращаться в банки или уполномоченные государственные органы, соблюдая правила кибергигиены и используя только официальные сервисы.