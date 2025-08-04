С начала 2025 года в рамках пилотного проекта по заочному проведению медико-социальной экспертизы (МСЭ) в Казахстане рассмотрено 61,9 тысяч заявок от граждан из всех регионов страны, передает BAQ.KZ.

Услуга охватывает 30 нозологических форм и позволяет получить установление инвалидности без необходимости личного присутствия на комиссиях.

В 2024 году в этом формате уже было обработано свыше 96,9 тыс. заявок — это 37,4% от всех случаев прохождения МСЭ.

Проект реализуется Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с Минздравом и Министерством цифрового развития. Он направлен на исполнение поручения Президента, данного на VI заседании Национального совета общественного доверия: максимально упростить процедуры и исключить бумажную волокиту и физическое посещение инстанций для людей с особыми потребностями.

Теперь заявителю достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование. Далее данные автоматически передаются в информационную систему, и МСЭ проводится без участия самого пациента.

Новая модель позволяет:

сократить бюрократию и упростить получение социальной помощи;

обеспечить прозрачность решений по установлению инвалидности;

исключить прямой контакт между заявителем и экспертом, что снижает риски коррупции;

и, самое главное, получить услугу, не выходя из дома — особенно это важно для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Проект уже охватил все 20 регионов страны и продолжает набирать масштаб. В перспективе он станет одним из ключевых элементов цифровизации социальной поддержки и шагом к созданию более инклюзивной государственной системы.