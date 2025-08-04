Более 60 тысяч казахстанцев уже прошли заочное освидетельствование инвалидности
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала 2025 года в рамках пилотного проекта по заочному проведению медико-социальной экспертизы (МСЭ) в Казахстане рассмотрено 61,9 тысяч заявок от граждан из всех регионов страны, передает BAQ.KZ.
Услуга охватывает 30 нозологических форм и позволяет получить установление инвалидности без необходимости личного присутствия на комиссиях.
В 2024 году в этом формате уже было обработано свыше 96,9 тыс. заявок — это 37,4% от всех случаев прохождения МСЭ.
Проект реализуется Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с Минздравом и Министерством цифрового развития. Он направлен на исполнение поручения Президента, данного на VI заседании Национального совета общественного доверия: максимально упростить процедуры и исключить бумажную волокиту и физическое посещение инстанций для людей с особыми потребностями.
Теперь заявителю достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование. Далее данные автоматически передаются в информационную систему, и МСЭ проводится без участия самого пациента.
Новая модель позволяет:
- сократить бюрократию и упростить получение социальной помощи;
- обеспечить прозрачность решений по установлению инвалидности;
- исключить прямой контакт между заявителем и экспертом, что снижает риски коррупции;
- и, самое главное, получить услугу, не выходя из дома — особенно это важно для людей с ограниченными возможностями передвижения.
Проект уже охватил все 20 регионов страны и продолжает набирать масштаб. В перспективе он станет одним из ключевых элементов цифровизации социальной поддержки и шагом к созданию более инклюзивной государственной системы.
Самое читаемое
- В Шымкенте в мусорном баке нашли тело 26-летней девушки
- Токаев поручил акиму Алматы ввести мораторий на застройку верхней части города
- Свадьба в Мангистау закончилась массовой дракой
- Минздрав разработало новые правила химической кастрации для педофилов
- Штормовое предупреждение в 16 регионах Казахстана: жара, грозы и высокая опасность пожаров