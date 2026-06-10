Более 600 инвестпроектов планировали завершить в Казахстане, но часть сорвана

В Казахстане сохраняются системные проблемы в планировании и реализации бюджетных расходов, несмотря на действие нового Бюджетного кодекса. Об этом на пленарном заседании Мажилиса заявил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов при рассмотрении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2025 год.

По его словам, новый Бюджетный кодекс расширил самостоятельность администраторов бюджетных программ, усилил их ответственность и парламентский контроль. Однако результаты исполнения бюджета показали, что ряд ключевых проблем остается нерешенным.

Как отметил глава ВАП, цифровизация бюджетного процесса до сих пор находится на стадии реализации. В настоящее время прослеживаемость средств республиканского бюджета обеспечена только до второго уровня бюджета, а показатели результативности не интегрированы в действующие информационные системы.

Кроме того, остается неполной интеграция цифровых ресурсов государственных органов. В ряде случаев данные местных и центральных исполнительных органов не сопоставимы между собой.

Сохраняются и проблемы с приоритизацией расходов. В течение 2025 года было перераспределено 2,4 трлн тенге, при этом по отдельным администраторам объем корректировок достигал 90% от первоначально запланированных бюджетных программ.

"В течение года из республиканского бюджета исключено 99 проектов на 75 млрд тенге. Из запланированных к завершению свыше 600 инвестпроектов не реализовано более 20%", – сообщил Смаилов.

По данным Высшей аудиторской палаты, сумма неэффективно использованных средств по итогам года выросла в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом.

При этом высокий уровень освоения бюджетных средств не обеспечил достижение запланированных результатов. На центральном уровне в среднем не достигнуто 5% показателей бюджетных программ, а в регионах этот показатель составил 33%.

Также на государственном уровне зафиксировано недостижение 11 ключевых национальных и более 30 целевых индикаторов в сферах цифровизации, сельского и водного хозяйства, экологии и других направлениях.

Председатель Высшей аудиторской палаты подчеркнул, что расширение самостоятельности государственных органов оправдано только при наличии качественного планирования, цифровой зрелости и четкого разграничения ответственности за принимаемые решения.