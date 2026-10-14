От кружков до технопарков: как власти хотят изменить досуг детей в Казахстане

В Казахстане планируют расширить возможности для дополнительного образования детей — от бесплатных спортивных секций и творческих кружков до технопарков и станций юных техников. К 2027 году власти намерены охватить такими занятиями 100% детей, а до конца того же года построить не менее 100 новых объектов.

Более 600 тысяч детей получили ваучеры

С июня 2025 года в Казахстане в пилотном режиме действует единая ваучерная система финансирования дополнительного образования. Она работает по принципу «один ваучер — один ребёнок» и охватывает спорт, творчество и другие направления. На сегодня ваучеры получили более 600 тысяч детей. Система действует в шести регионах: Астане, Шымкенте, Карагандинской, Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях.

Механизм призван сделать кружки и секции доступнее для семей с разным уровнем дохода, а также повысить прозрачность распределения бюджетных средств. Параллельно власти работают над внедрением Единого государственного заказа в сфере дополнительного образования. Согласно Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023–2029 годы, в 2026 году дополнительным образованием планируется охватить 95% детей, а с 2027 года — 100%.

Для этого до конца 2027 года намерены построить не менее 100 крупных объектов. В их числе — дворцы школьников, станции юных техников, детские технопарки, музыкальные и художественные школы. Отдельная задача — сократить разрыв между городскими и сельскими детьми в доступе к дополнительным занятиям. Для этого бесплатные кружки и секции планируют открывать на базе домов культуры и сельских клубов.

Что изменится для детей

Власти также намерены расширять возможности для детей с особыми образовательными потребностями. Концепция «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы предусматривает их включение во все классные и внешкольные мероприятия. При этом цель заключается не только в том, чтобы увеличить число кружков и охватить ими больше детей.

Важными критериями остаются качество занятий, безопасность, разнообразие направлений и доступность услуг.Таким образом, к 2027 году власти планируют создать систему, в которой каждый ребёнок сможет выбрать дополнительное занятие по интересам — от спорта и творчества до технического моделирования и научных проектов.