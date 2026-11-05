Более 76 тысяч сеголеток карпа выпустили в Шерубай-Нуринское водохранилище
Главная цель инициативы — восполнение рыбных запасов водоёма.
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Шерубай-Нуринское водохранилище пополнилось 76 643 молодыми карпами. Экологическую акцию по зарыблению водоёма провела ГРЭС «Топар».
Главная цель инициативы — восполнение рыбных запасов водоёма, сохранение численности ихтиофауны и поддержание природного баланса. Выпуск молоди карпа призван внести вклад в сохранение биологического разнообразия и укрепление экологического потенциала региона.
На предприятии отмечают, что природоохранная деятельность не ограничивается выполнением обязательных экологических требований.
Важное место в работе занимают практические инициативы, направленные на сохранение водных и биологических ресурсов, а также улучшение состояния окружающей среды.
Зарыбление Шерубай-Нуринского водохранилища стало одним из таких шагов.
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