В преддверии общенационального референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан в обществе сохраняется благоприятный настрой. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса с участием 1 200 респондентов старше 18 лет, охватившего 20 областей страны и три города республиканского значения, передает BAQ.KZ.

Итоги исследования показывают высокий уровень информированности населения: большинство граждан в той или иной степени знакомы с содержанием проекта или слышали о нем. При этом 22,5% опрошенных заявили, что не знакомы с новой Конституцией.

Среди респондентов, которые знакомы с документом в той или иной степени, 78,8% поддерживают его: 31,7% выразили полную поддержку, еще 47,1% — в целом одобряют документ.

Особый интерес у граждан вызывают вопросы, напрямую влияющие на их повседневную жизнь и правовой статус. Наиболее обсуждаемыми темами стали:

— права и свободы граждан — 35,3%;

— социальные гарантии (образование, здравоохранение, пенсии) — 29,5%;

— экологические вопросы — 18%.

Кроме того, заметное внимание уделяется сфере образования и науки (17,3%). Таким образом, структура интересов граждан в первую очередь сосредоточена на нормах, влияющих на социальное положение и качество жизни.

Большинство участников опроса положительно оценивают и работу по подготовке документа. По мнению 68,3% респондентов, Конституционная комиссия справилась с возложенными на нее задачами: 16,4% полностью уверены в этом, 49,8% в целом согласны с такой оценкой.

Результаты опроса также свидетельствуют о высокой электоральной активности. На вопрос о намерении участвовать в референдуме по принятию новой Конституции 15 марта 2026 года 71,4% респондентов ответили утвердительно. Из них 32,9% заявили, что обязательно придут на участки, еще 38,5% сообщили, что, скорее всего, примут участие в голосовании.

Обсуждение конституционной реформы носит преимущественно межличностный характер. Чаще всего граждане обсуждают эту тему с членами семьи (37,6%), друзьями и знакомыми (34,5%), а также с коллегами (30,1%). В цифровой среде такие обсуждения встречаются реже (17,9%).

Хотя социальные сети остаются важным источником информации, большинство пользователей занимают наблюдательную позицию: 59,8% опрошенных ограничиваются чтением публикаций и не участвуют в дискуссиях.

Таким образом, результаты опроса показывают в целом позитивное восприятие проекта новой Конституции в обществе, высокий уровень информированности населения и значительную готовность граждан к участию в референдуме. При этом процесс формирования общественного мнения продолжается, а обсуждение реформы остается активным.

Методология опроса: телефонное исследование проведено за счет собственных средств Института с 14 по 18 февраля 2026 года. В опросе приняли участие 1 200 респондентов старше 18 лет из 17 областей Казахстана и трех городов республиканского значения — Астана, Алматы и Шымкент. Опрос проводился среди абонентов мобильной связи на казахском и русском языках. Статистическая погрешность не превышает 2,8%. Исследование проведено на основании письменного уведомления ЦИК.

Социально-демографические данные: в опросе участвовали 43,4% мужчин и 56,6% женщин; 64,2% респондентов — жители городов, 35,8% — сельской местности.