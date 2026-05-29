Более 78 тысяч предпринимателей обеспечивают работой 185 тысяч актюбинцев

В рамках поездки в Актюбинскую область вице-министр национальной экономики РК Ерлан Сагнаев провел встречу с представителями бизнеса, отраслевых ассоциаций, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и государственных органов.

О социально-экономическом развитии региона проинформировал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Актюбинской области Досжан Алибеков. По его словам, Актюбинская область сохраняет устойчивую динамику и обладает высоким инвестиционным потенциалом.

За январь–апрель 2026 года в экономику региона привлечено 235,4 млрд тенге инвестиций с индексом физического объема 106,5%. До конца года планируется запуск семи инвестиционных проектов на общую сумму порядка 242,77 млрд тенге.

Объем промышленного производства за январь-февраль текущего года составил 470,4 млрд тенге.

Особое внимание в регионе уделяется развитию малого и среднего бизнеса. Сегодня в области действуют 78,3 тыс. субъектов предпринимательства, обеспечивающих занятостью 185,1 тыс. человек. Доля МСБ в валовом региональном продукте достигла 28,8%. В 2025 году через банки второго уровня на поддержку бизнеса было направлено 13,1 млрд тенге, что позволило поддержать свыше 800 проектов.

Продолжением встречи стал открытый диалог, в ходе которого участники обсудили вопросы налогового администрирования, государственного заказа на подготовку кадров, совершенствования механизмов государственной поддержки бизнеса, а также развития социального и женского предпринимательства. Отдельное внимание было уделено расширению доступа предпринимателей к финансовым инструментам и усилению взаимодействия государства, бизнеса и неправительственного сектора.

Также Ерлан Сагнаев ознакомился с работой ряда промышленных и социальных объектов региона.

Одним из ключевых пунктов программы стало АО «Актюбинский завод хромовых соединений» — крупнейшее предприятие химической промышленности страны, продукция которого стабильно экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Кроме того, вице-министр посетил производственную площадку ТОО «Автокомп». Предприятие, запущенное в 2024 году, специализируется на производстве строительных конструкций и алюминиевых сплавов мощностью до 200 тонн продукции за смену. На производстве трудятся порядка 30 специалистов.

Также вице-министр ознакомился с деятельностью специальной экономической зоны «Актобе». В ходе посещения были рассмотрены вопросы привлечения инвестиций, развития промышленной кооперации и повышения инвестиционной привлекательности региона.

Финальным объектом стало посещение коррекционного центра «JAS URPAQ & EVENTUM», оказывающего высокотехнологичную помощь детям, включая ABA-терапию и нейрокоррекцию. Сегодня в Актобе успешно функционируют четыре подобных центра, востребованных среди жителей региона.