Более 80 работ одной из основоположниц казахского гобелена покажут в Алматы

В Алматы откроется крупная ретроспективная выставка художницы Батимы Заурбековой. В трех залах Национального музея искусств имени Абылхана Кастеева соберут более 80 ее произведений, созданных в разные периоды – от 1970-х годов до последних лет.

Выставка «Нити наследия» откроется 25 сентября и будет приурочена к 80-летию художницы. Для посетителей это возможность увидеть в одном месте не только известные гобелены Заурбековой, но и ее живопись, графику, эскизы, архивные фотографии и видеоматериалы.

Батиму Заурбекову относят к поколению художников, стоявших у истоков профессиональной школы гобелена в Казахстане. За более чем полвека творческой работы она создала несколько сотен произведений. Ее работы находятся в музеях и частных коллекциях, а выставки проходили в том числе во Франции, Турции, Италии и Швейцарии.

Батима Заурбекова

Что можно будет увидеть

Одной из главных частей экспозиции станут произведения, которые уже вошли в историю отечественного декоративно-прикладного искусства. Среди них – гобелены «Простор» 1976 года, «Мать-Земля» 1984 года и «Материнство» 2004 года.

При этом выставка не ограничивается гобеленами. Посетителям покажут живописные полотна и графику, а благодаря эскизам можно будет проследить, как рождались отдельные произведения.

Большая часть творчества Заурбековой связана с Казахстаном и национальной культурой. В ее работах появляются степь, природа, музыка, семья, историческая память и традиционный уклад жизни. Одним из центральных образов остается женщина – мать, хранительница семьи и связующее звено между поколениями.

Батима Заурбекова

Интерес представляет и художественный язык Заурбековой. Казахский орнамент в ее произведениях сочетается с человеческими фигурами, природными формами и геометрическими элементами. Большую роль играет цвет – современники художницы отмечали ее особое колористическое чутье.

От народного ремесла к профессиональному искусству

Батима Заурбекова родилась в 1946 году в селе Фурмановка Мойынкумского района Жамбылской области. Позже семья переехала в Мерке.

На ее интерес к искусству во многом повлияла мать Бибихан, которая занималась народным творчеством. В 1969 году Заурбекова окончила Алма-Атинское художественное училище имени Н. В. Гоголя.

В дальнейшем она стала одним из мастеров, с которыми связывают становление казахстанской школы художественного текстиля. Сегодня Заурбекова продолжает работать и создавать новые произведения.

Батима Заурбекова

Художница является кавалером ордена «Отан», заслуженным деятелем культуры Казахстана, лауреатом Государственной премии имени Чокана Валиханова и членом Союза художников Казахстана.

Когда посетить выставку

Выставка откроется 25 сентября в 16:00 в Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева.

Экспозиция будет работать до 8 ноября 2026 года. Посетить ее можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Понедельник – выходной.

На мой взгляд, здесь главный пользовательский инфоповод именно «более 80 работ одной из основоположниц казахского гобелена покажут в Алматы», а не юбилей и не торжественное открытие. Так материал сразу отвечает читателю на вопросы: что интересного, что там можно увидеть и стоит ли идти.