Более 80% жилья за счет частных инвестиций: что строят в Карагандинской области

В Карагандинской области одновременно строят несколько социальных объектов. В Караганде возводят новую школу и Центр развития творчества, в Приозёрске детский сад на 320 мест, в областном онкологическом диспансере завершают новый операционно-реанимационный блок, передает BAQ.KZ.

Новая школа на 300 мест появится в районе Большой Михайловки в Караганде. Ее строят взамен аварийного здания школы №44.

В Майкудуке возводят Центр развития творчества. Там дети смогут заниматься дополнительным образованием и творческими направлениями.

В Приозёрске началось строительство детского сада на 320 мест.

Еще один крупный объект находится на территории областного онкологического диспансера в Караганде. Новый операционно-реанимационный блок планируют завершить в этом году.

После ввода объекта должны расшириться площади поликлиники и отделения химиотерапии. В диспансере рассчитывают увеличить число высокотехнологичных операций и улучшить условия лечения пациентов.

В Балхаше продолжается строительство пожарного депо. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Абылай Смагулов сообщил, что по каждому объекту ведется контроль сроков и качества работ. При отставании подрядчиков меры будут приниматься в рамках законодательства и условий договоров.

Параллельно в области продолжается жилищное строительство. В 2026 году планируется ввести 600 тыс. квадратных метров жилья. Более 80% этого объема должны профинансировать частные инвесторы.