Агентство по финансовому мониторингу Казахстана провело совещание с участием представителей Комитета административной полиции МВД, Пограничной службы КНБ и службы экспортного контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов, передает BAQ.KZ. Главной темой обсуждения стала ситуация с вывозом бензина с приграничных территорий и итоги оперативно-профилактического мероприятия "Переток".

Как сообщили в ходе встречи, благодаря скоординированным действиям ведомств удалось добиться значительного результата - объемы незаконного вывоза бензина сократились на 50%. В рамках ОПМ "Переток" было пресечено 534 попытки нелегального вывоза топлива марки "АИ-92". Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Особое внимание в ходе мероприятия было уделено выявлению повторных попыток нелегального пересечения границы. Было зафиксировано 865 случаев, когда транспортные средства, переоборудованные для скрытого вывоза бензина, вновь въезжали на территорию страны. Это говорит о наличии устойчивых схем незаконной торговли топливом и требует системного реагирования.

По итогам совещания стороны договорились о дальнейшем укреплении межведомственного взаимодействия и продолжении активной совместной работы по пресечению незаконных схем вывоза нефтепродуктов. ОПМ "Переток" будет расширен и продолжит действовать на постоянной основе, чтобы обеспечить контроль за оборотом стратегически важного ресурса и не допустить его утечки за пределы страны.