Более 800 спортобъектов: как в Астане развивают спортивную инфраструктуру

В Астане работают более 800 спортивных сооружений, от крупных комплексов и бассейнов до дворовых площадок. В столице продолжают обновлять спортивную инфраструктуру, открывать новые объекты и создавать условия для занятий детей, взрослых и людей с инвалидностью.

По информации столичного акимата, сегодня в городе насчитывается более 800 спортивных сооружений, включая 36 крупных комплексов. Они расположены в разных районах Астаны, в том числе в отдаленных жилых массивах.

Жителям доступны физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы, стадионы, бассейны, открытые тренажерные и дворовые площадки.

Часть спортивных объектов развивается за счет частных инвестиций. В последние годы в городе появились новые фитнес-центры и многофункциональные комплексы.

Где созданы условия для инклюзивного спорта

В 2025 году в Астане открылся Центр инклюзивного спорта. Он предназначен для занятий физической культурой и спортом людей с инвалидностью.

Еще один объект появился в феврале 2026 года в Центральном парке столицы. Здесь открыли лыжную базу, рассчитанную на одновременное посещение до 300 человек.

База предназначена для подготовки спортсменов, включая детей и подростков. В здании предусмотрены помещения для подготовки и хранения лыжного инвентаря, оборудован современный тренажерный зал.

Новый стадион и реконструкция Дворца спорта

В Астане построили новый футбольный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова на месте прежнего сооружения, которое демонтировали из-за аварийного состояния.

Стадион рассчитан на 3 600 зрителей и соответствует требованиям второй категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Объект построен за счет средств Специального государственного фонда. Он предназначен для круглогодичных тренировок и проведения городских и республиканских соревнований.

Продолжается и реконструкция Дворца спорта «Казахстан». Завершить работы планируют в 2027 году.

В акимате отмечают, что развитие спортивной инфраструктуры охватывает как массовый и детско-юношеский спорт, так и подготовку профессиональных спортсменов. При этом внимание уделяется доступности спортивных объектов в разных районах города.